Hilariteit op sociale media om foto van agenten in seksshop: “Ze deden gewoon hun job”

Ophef op sociale media. Daar circuleerde afgelopen weekend een opmerkelijke beeld van drie agenten in een seksshop. Meteen werd gedacht dat de politiemannen aan het winkelen waren, maar dat is volgens het korps en de winkel niet het geval: “De agenten deden gewoon hun job”.

Afgelopen weekend parkeerden drie agenten hun dienstvoertuig in de buurt van tramhalte ‘City Nord’ in Gosselies, een deelgemeente van Charleroi. De agenten liepen een sekswinkel binnen en stelden het aanwezige personeel enkele vragen. Volstrekt normaal, aldus het politiekorps van Charleroi. “Een supermarkt of een seksshop: voor een agent maakt dat geen verschil. Ze moeten hun werk kunnen doen.”

Het winkelpersoneel bevestigt het verhaal aan Sudinfo. “Ze waren aan het patrouilleren in deze buurt en kwamen onze winkel binnen. Ze hebben niets gekocht, ze stelden alleen enkele vragen en legden uit dat ze bezig waren met een algemene controle.”