BioNTech: “Als vaccin niet werkt door gemuteerde varianten, hebben we na zes weken al een nieuw”

Het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech, dat samen met Pfizer, het eerste geautoriseerde coronavaccin op de markt bracht, zegt dat ze in amper zes weken tijd een nieuw vaccin kunnen ontwikkelen, mocht blijken dat het huidige niet werkt tegen de gemuteerde, Britse varianten. Dat zegt arts en medeoprichter van het bedrijf Ugur Sahin.

Afgelopen weekend maakte Sahin zich nochtans sterk dat het huidige coronavaccin ook tegen de gemuteerde variant, die recent opdook in het Verenigd Koninkrijk, werkzaam zal zijn. “Vanuit wetenschappelijk oogpunt is de waarschijnlijkheid daarvoor hoog”, zei Sahin daarover aan het Duitse persagentschap DPA. “We hebben het vaccin al tegen zowat 20 virusvarianten getest. De immuunreactie door ons vaccin heeft alle virusvormen gedeactiveerd.” Maar omdat het virus intussen sterker gemuteerd is, moeten bijkomende testen gedaan worden. “We moeten daar nu experimentele testen mee doen. Dat zal ongeveer twee weken in beslag nemen. We hebben er echter vertrouwen in dat het werkingsmechanisme daardoor niet noemenswaardig wordt verzwakt.”

Mocht blijken dat de Britse gemuteerde variant toch bestand is tegen het virus dan kan het bedrijf in amper zes weken tijd een nieuw vaccin op de markt brengen. “We zijn als bedrijf in staat om op amper zes weken tijd een nieuw vaccin te produceren”, zegt Sahin op een persconferentie. “Dankzij de revolutionaire RNA-technologie kunnen we een vaccin ontwerpen dat de mutatie volledig kan nabootsen.”