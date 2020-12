KU Leuven-onderzoekers vinden manier om chips minder vet te maken

Bio-ingenieurs van de KU Leuven hebben een manier gevonden om chips minder vet te maken. De ingenieurs zijn er in geslaagd het vetgehalte van Pringles-chips van 33 procent naar 21 procent te brengen. De resultaten van het onderzoek zijn vorige maand gepubliceerd in Nature Food.

De onderzoekers zijn aan de slag gegaan met 47 stalen aardappelvlokken. “We hebben elk staal volledig ontleed: hoeveel proteïnen zitten erin? Hoe ziet de structuur van het zetmeel eruit?”, legt bio-ingenieur Stijn Reyniers uit. “Zetmeel bestaat uit twee soorten glucoseketens, maar die ketens zijn niet altijd even lang. We zijn dus gaan kijken naar de lengte van de ketens in de verschillende stalen.”

Na deze analyses was het de bedoeling om ook effectief chips te gaan maken. Door de aardappelvlokken met water te mengen, vormde er zich een deeg. De stevigheid van dat deeg verschilde naargelang de lengte van de glucoseketen: vlokken die langere zetmeelketens bevatten, vormden een veel minder stevig deeg en omgekeerd.

Holtes

“We konden vaststellen dat het frituren van een minder stevig deeg zorgde dat het water sneller ontsnapte uit het deeg, waardoor grotere holtes gecreëerd werden. Deze grote holtes vullen zich met vet”, aldus Reyniers. “Frituren van een steviger deeg zorgde dan weer voor kleinere holtes en bijgevolg ook voor minder vet in de chips.”

De Pringles-chips die op dit moment in de winkelrekken liggen, bevatten 33 procent vet, goed voor 540 kcal per 100 gram. Het onderzoeksteam kon dat percentage naar beneden halen tot 21 procent, goed voor 479 kcal per 100 gram.

Enkel nog chips maken uit aardappelvlokken met korte glucoseketens, lijkt dus een eenvoudige oplossing. Enige nadeel van deze chips is dat ze ook minder krokant zijn. Of de consument dat door de vingers zal zien, valt nog af te wachten, klink het.