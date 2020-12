Twee twintigers aangehouden voor granaataanslag in Deurne

Deurne - De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft zaterdag twee mannen van 22 en 25 jaar uit Deurne aangehouden voor hun betrokkenheid bij een granaataanslag in juni. Dat meldt het Antwerpse parket dinsdag. Op hun adressen werden ook verkoopsdosissen cocaïne, verpakkingsmateriaal en een weegschaal gevonden.

De feiten dateren van 16 juni. Rond 4 uur ‘s nachts werd die dag een granaat gegooid naar de inkom van een feestzaal aan de Boterlaarbaan 89 in Deurne. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de inkomdeur en in de directe omgeving was aanzienlijk.

Verkoop

Dankzij onderzoek van onder meer camerabeelden kreeg de Federale Gerechtelijke Politie een witte Mercedes en een telefoonnummer in beeld. Die sporen leidden naar twee mannen uit Deurne, van 22 en 25 jaar oud.

Bij verschillende huiszoekingen afgelopen vrijdag konden de twee mannen gearresteerd worden. De twee kunnen gelinkt worden aan drughandel: op hun adressen werden verkoopsdosissen cocaïne aangetroffen, maar ook verpakkingsmateriaal en een weegschaal.

De twintigers werden zaterdag aangehouden door de onderzoeksrechter en verschijnen donderdag voor de raadkamer. De twee worden verdacht van vernieling door ontploffing bij nacht, deelname aan een criminele organisatie en handel en bezit van verdovende middelen in vereniging. De twee verdachten ontkennen hun betrokkenheid bij de granaataanslag en bij drughandel, aldus het parket.