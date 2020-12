Drie betrapte Cercle-spelers op lockdownfeestje krijgen alternatieve straf

De drie Cercle-spelers die afgelopen weekend op een lockdownfeestje betrapt werden, krijgen een geldboete en een alternatieve straf. “Ze hebben wel degelijk spijt en beseffen dat ze fout waren”, klinkt het bij Cercle.

Het verhaal is bekend: drie Cercle-spelers werden zaterdagnacht betrapt op een appartement in Sint-Michiels (Brugge). Het feestje ging door bij de 22-jarige middenvelder Franck don. Hij vierde zijn verjaardag en nodigde heel wat vrienden en vriendinnen uit. Ook Anthony Musaba (20) en Jean Marcelin (20), twee huurlingen van moederploeg AS Monaco, waren aanwezig. De politie viel om 1 uur binnen en ontdekte maar liefst 22 personen in het appartement.

Er wacht hen allemaal een straf vanuit het parket. Maar ook Cercle besliste om streng op te treden. “Ze krijgen een geldboete. Eentje die ze absoluut zullen voelen”, aldus de woordvoerder. “En er komt een alternatieve straf. Wellicht zullen we die koppelen aan de Cercle Community. De spelers kunnen dan een goed doel kiezen waar ze zich zelf ook in vinden. Al dan niet COVID-gerelateerd. Maar dat zullen we praktisch vanmiddag met hen bespreken.”