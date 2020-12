FIFA dient aanklacht in tegen ex-voorzitter Sepp Blatter

De Wereldvoetbalbond heeft in Zwitserland een aanklacht ingediend tegen onder meer voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter vanwege vermoedelijk crimineel mismanagement van het FIFA-museum dat minder dan een jaar na zijn opening in 2016 werd gesloten. Volgens de FIFA loopt het kostenplaatje van het museum op tot 462 miljoen euro.

De FIFA, die aangifte deed bij de aanklager van de kantonrechtbank in Zürich, beweert dat het vorige bestuur onder Blatter een kleine 130 miljoen euro spendeerde om een gebouw te renoveren dat niet in het bezit is van de Wereldvoetbalbond. Verder ging de FIFA een langdurige huurovereenkomst aan tegen ongunstige tarieven. Tot de afloop van de overeenkomst in 2045 zal dat de FIFA meer dan 330 miljoen euro kosten.

“Na een gedetailleerd overzicht te hebben gemaakt van de historische feiten en omstandigheden wat betreft de bouw en de operationele kosten van het FIFA-museum, is de FIFA zich bewust geworden van de vele ernstige onregelmatigheden bij dit project”, zo luidt het in een mededeling van de FIFA, die externe experts aanstelde om het museumdossier te doorlichten. “Door die onregelmatigheden zijn er ernstige vermoedens van crimineel mismanagement vanwege verschillende betrokken officials en bedrijven.”

Blatter trad in 2015 in het midden van een corruptieschandaal af als FIFA-voorzitter. De 84-jarige Zwitser heeft de aantijgingen altijd ontkend. Ook de nieuwe beschuldigingen over het FIFA-museum zijn volgens Lorenz Erni, de advocaat van Blatter, “ongegrond”.