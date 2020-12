Frankrijk beloont buitenlanders met risicoberoep in coronatijd met paspoort: “Ze hebben toewijding aan het land getoond”

Frankrijk beloont honderden buitenlanders met de Franse nationaliteit, omdat ze op hun werk het risico liepen blootgesteld te worden aan het coronavirus. Het gaat volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken onder anderen om zorgmedewerkers, schoonmakers en personeel op de kinderopvang.

Het ministerie had in september aangegeven dat buitenlanders die “actief hebben bijgedragen” aan de strijd tegen het coronavirus zich konden melden om versneld een paspoort te krijgen. Daar reageerden bijna 3.000 mensen op. Daarvan hebben er al 74 de Franse nationaliteit gekregen. Nog eens 693 personen zitten in de laatste fase van het naturalisatieproces.

“Ze hebben allemaal hun toewijding getoond aan het land”, zegt het ministerie in een verklaring. “Nu is de republiek aan de beurt om hen tegemoet te komen.”