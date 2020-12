Eerste coronavaccins voor de EU verlaten Puurs: “Een dag waar we met z’n allen naar hebben uitgekeken”

In Puurs zijn de eerste vrachtwagens toegekomen bij Pfizer om het coronavaccin in de EU te verdelen. “Dit is een dag waar we met z’n allen naar hebben uitgekeken”, aldus Luc Van Steenwinkel van Pfizer. “Dit is de start van een nieuw hoofdstuk.” Het vaccin - dat het farmabedrijf samen met het Duitse BioNTech ontwikkelde - kreeg maandag een voorwaardelijke marktvergunning in de Europese Unie. Maandag kondigde BioNTech-CEO Ugur Sahin dat de distributie op dat moment zou beginnen. Vanaf 27 december kan er gestart worden met vaccineren.