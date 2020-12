Belgische 65-jarigen blijven jaar langer gezond dan gemiddelde Europeaan

Belgische 65-jarigen hebben gemiddeld nog ongeveer elf gezonde levensjaren zonder beperking voor de boeg. Dat is een jaar meer dan gemiddeld in de Europese Unie. Dat heeft Statistiek Vlaanderen berekend op basis van cijfers van Eurostat uit 2018.

Belgische vrouwen leven vanaf 65 gemiddeld nog 11,4 jaar gezond, mannen 10,8. In de EU28 (EU27 plus het Verenigd Koninkrijk) is dat gemiddeld 10 gezonde levensjaren voor vrouwen, 9,8 voor mannen.

Zweden spant de kroon met 15,8 gezonde jaren voor 65-jarige vrouwen en 15,6 voor mannen. Slovakije (4,6 voor vrouwen, 4 voor mannen) en Letland (4,7 voor vrouwen, 4,2 voor mannen.) hinken achterop.

Ook binnen België zijn er duidelijke verschillen. Bij 65-jarige vrouwen is het een nek-aan-nekrace tussen Brussel (13,2) en Vlaanderen (13,1). Waalse vrouwen doen het duidelijk minder goed met 10,5 gezonde levensjaren na 65. Mannen blijven het langst gezond in Vlaanderen (12,8), gevolgd door Wallonië (12) en Brussel (11,3).