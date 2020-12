Chemiebedrijf Ashland in Doel ligt al ruim een week plat door staking

De productie bij het Amerikaanse chemiebedrijf Ashland in Doel ligt al sinds vrijdag 11 december stil door een algemene personeelsstaking. Dat bevestigt de socialistische vakbond ABVV. Gesprekken over de intentie om 39 van de 160 banen te schrappen, zitten muurvast.

De staking brak uit nadat de directie een intentieverklaring neerlegde om 39 banen te schrappen. Dit in het kader van een besparingsplan vanuit de Amerikaanse hoofdzetel om loonkosten te drukken. De procedure-Renault werd opgestart, maar volgens ABVV-secretaris Robby Van Stappen eist het personeel dat de intentie volledig geschrapt wordt.

“Vorige week woensdag hadden we voor de laatste keer contact met de directie”, zegt Van Stappen. “Sindsdien zitten we in een impasse. We wachten op een uitnodiging van de directie om een opening te kunnen vinden.”

Op de site in Doel, waar chemische producten met toepassingen in onder meer de bouw, voeding en farma worden gemaakt, ligt de productie dus al zo’n tien dagen stil. Enkele kaderleden zijn in de fabriek nog aan het werk om de veiligheid van de processen te waarborgen.