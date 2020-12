Vital Borkelmans haalt Luc Nilis binnen als assistent bij Jordanië: “Respectloos hoe ze hem bij Anderlecht hebben behandeld”

Anderlecht werd uiteindelijk niks, maar Luc Nilis heeft nu toch een nieuwe job gevonden. Hij wordt assistent en spitsentrainer van Vital Borkelmans bij de nationale ploeg van Jordanië. “En bij ons hoeft hij geen stage te lopen”, aldus Borkelmans fijntjes.

De werkloze Luc Nilis (53) hoopte bij Anderlecht aan de slag te gaan als spitsencoach. Als ex-speler en icoon van de club werd hij er eind november uitgenodigd voor een tweeweekse stage. Maar ondanks “een positieve evaluatie” kreeg hij er begin deze maand geen contract. Het voorstel dat paars-wit deed, was veel te laag. Een serieuze domper en zo kende dat positieve verhaal alsnog een pijnlijke afloop.

Maar kijk, we zijn twee weken verder en Nilis heeft dus iets anders gevonden, een dikke 4.500 kilometer verderop. Hij wordt opgevist door zijn voormalige teamgenoot bij de Rode Duivels, niemand minder dan Vital Borkelmans (57). Borkelmans is sinds mei 2018 bondscoach van Jordanië en had met Stephan Van der Heyden (51) al een Belg en ex-ploegmaat als assistent. Maar daar gaat nu Nilis bijkomen.

Luc Nilis en Borkelmans in 1998, met tussen hen in Glen De Boeck Foto: BELGA

Bijna rond

“Het is voor 95 procent rond”, vertelt Borkelmans, die ons uitlegt waarom hij Nilis erbij haalt. “Kijk, ik had een spitsentrainer, maar die heb ik een functie gegeven bij ons opgerichte B-ploeg. Ik had dus iemand nieuw nodig en Luc was mijn nummer één op de lijst. Ik heb met hem gevoetbald, geleefd en geslapen, dus ik ken hem heel goed. En ik weet wat hij kan bijbrengen. Ik volgde natuurlijk op de voet hoe het hem bij Anderlecht verging. Ik vond het eerlijk gezegd respectloos hoe ze hem daar hebben behandeld. Iemand als Luc – een monument van de club –, die laat je niet op stage komen. Van dat woord ‘stage’ krijg ik het al koud. Het toont ook weer aan dat je je als Belgische trainer tien keer meer moet bewijzen om in België binnen te geraken dan een buitenlander. Enfin, aangezien Luc daar niet kon blijven, heb ik hem een contractvoorstel gedaan, en hij was superenthousiast en ging meteen akkoord. Van mij hoeft hij geen stage te lopen. Meer zelfs: in maart en juni spelen we nog drie WK-kwalificatieduels, tegen Koeweit, Australië en Nepal. Als we doorgaan naar de volgende ronde, krijgt hij meteen een contract voor twee jaar.”

En zo kan het avontuur van Nilis binnenkort beginnen. “Op 20 januari begint hij eraan, want dan trekken we voor een maand op trainingskamp naar Qatar”, zegt Borkelmans. “Maar voor alle duidelijkheid: Luc wordt dus meer dan spitsentrainer. Hij wordt een volwaardig assistent. Want hij kan de spelers niet alleen traptechniek bijbrengen, hij heeft vooral ook heel veel ervaring. De spelers gaan veel van hem kunnen opsteken. Ik ben echt content dat hij dit avontuur wilde aangaan. Zijn komst is een enorme meerwaarde.”