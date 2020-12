VS herstellen soevereine immuniteit van Soedan

Het Amerikaanse Congres heeft maandag een tekst goedgekeurd die de soevereine immuniteit van Soedan herstelt. Het gaat om de laatste stap van een historisch akkoord tussen Washington en Khartoem.

De wet herstelt de soevereine immuniteit van Soedan tegenover de VS, met uitzondering van geschillen gelinkt aan de aanslagen van 11 september 2001 die nog worden behandeld door de federale rechtbank. Soevereine immuniteit houdt in dat een vorst of een staat enkel vervolgd kunnen worden als ze daar zelf toestemming voor geven.

De wet zal Soedan helpen “om zich weer te integreren in de wereldeconomie en om buitenlandse investeringen en economische groei te promoten in het land, alsook om de transitie naar de democratie ondersteunen”, aldus de Democratische senator Chris Coons kort voor de goedkeuring van de wet.

Voorwaarde

Soedan werd vorige week al officieel van de Amerikaanse lijst van staten die het terrorisme ondersteunen gehaald. Landen op die lijst zijn het onderwerp van sancties en hebben te maken met obstakels bij internationale investeringen.

Het land kwam in 1993 op de zwarte lijst te staan nadat de VS het land ervan beschuldigde extremistische islamistische groeperingen te ondersteunen. Zo woonde bijvoorbeeld Osama bin Laden, de stichter van al-Qaida, in Soedan tussen 1992 en 1996. Maar de regering van het Afrikaanse land heeft zich intussen bereid verklaard 335 miljoen dollar te betalen aan Amerikaanse slachtoffers van terrorisme en hun families.

De goedkeuring van de wet door het Congres was de laatste voorwaarde om het geld vrij te maken, dat al door Soedan werd overgemaakt. In de tekst is ook 700 miljoen dollar aan steun voor Soedan opgenomen en nog eens 120 miljoen voor de terugbetaling van de schulden van Soedan aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De gesprekken over de wet werden gekoppeld aan die over de het coronasteunpakket ter waarde van 900 miljard dollar (ongeveer 735 miljard euro), dat in de nacht van maandag op dinsdag werd goedgekeurd. Die gesprekken hebben maanden geduurd.