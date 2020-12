Supermarkten maken zich op voor de drukste dagen ooit. Nu de horeca gesloten is, wordt er een stormloop verwacht op oesters, champagne, ijsstronken en de traditionele kerstkalkoen. Al is die laatste iets kleiner dan andere jaren…

Tijdens de eindejaarsperiode is het traditioneel bijzonder druk in de supermarkten. Maar dit jaar kunnen alle records wel eens sneuvelen. De horeca is gesloten en ook in Hotel Mama mogen de benen niet ...