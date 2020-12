Bart De Wever snoeihard voor Vlaamse coalitiepartner

N-VA-voorzitter Bart De Wever is snoeihard over zijn Vlaams coalitiepartner Open VLD. In een kerst-interview met Newsweek zei hij “volledig klaar te zijn” met de partij. “Ik wil er dan ook liever niks meer mee te maken hebben.”

In het interview werd De Wever gevraagd naar het afgelopen jaar. En dat was volgens de voorzitter geen topjaar. Het krijgt van hem slechts een één op tien. Dat op politiek, maar ook op persoonlijk vlak.

De Wever uitte zich over de laatste regeringsvorming en is daarin snoeihard voor Vlaams coalitiepartner Open VLD. “Om een lang verhaal kort te maken: ik had het beter verteerd als men het in december had gedaan. Dan had ik het een vreselijk verraad gevonden, maar dan was het spel ook gespeeld”, zegt De Wever. “Het feit dat men mij ook nog eens zeven maanden mijn nikkel heeft laten afdraaien om dat akkoord met de PS te bewerkstelligen, om dan pas, in ruil voor ‘De 16’ (Wetstraat 16, de ambtswoning van de premier, nvdr.), mij in de gracht te duwen. Dat maakt dat ik eigenlijk nu zeg: ik ben volledig klaar met Open VLD. Dat is een partij waar ik niks meer van geloof en ook niemand meer van geloof. En ik wil er dan ook liever niks meer mee te maken hebben.”

Dat zijn partij samen met Open VLD in de Vlaamse regering zit, noemt hij “ een vervelend detail.” Maar hij wijst erop dat die Vlaamse regering gevormd is voordat er een federale regering was. En die Vlaamse regering “heeft een regeerakkoord van 300 bladzijden, zeer gedetailleerd. Dat is misschien nu wel het voordeel dat dat moet uitgevoerd worden. Dat zal wat ons betreft uitgevoerd worden, ik ga daar niet moeilijk over doen. Maar de relatie tussen die twee partijen, dat komt niet meer goed. Dat is gebroken.”