Tomorrowland komt met “grootste digitale feestzaal ter wereld” op eindejaar

Het virtuele oudejaarsfestival van Tomorrowland, “Tomorrowland 31.12.2020”, belooft de “grootste digitale feestzaal ter wereld” te presenteren aan zijn publiek. Overal ter wereld zullen mensen op hetzelfde uur kunnen meevieren. Met hulp van 250 figuranten werden beelden en geluid van publiek opgenomen en vervolgens bewerkt en getimed volgens de sets van de 28 artiesten op de 4 digitale podia. Ook na oudejaar wil Tomorrowland de digitale feestzaal, NAOZ gedoopt, blijven gebruiken voor digitale concerten.

De digitale wereld van Tomorrowland 31.12.2020 telt meer dan 950.000 virtuele bezoekers die elk hun eigen attributen zullen hebben, waaronder 65.000 vlaggen van 193 verschillende landen. Ze zullen in een 3D-decor staan waar optredens van artiesten worden gecombineerd met een festijn van special effects, vuurwerk en lasershows. De sets van de artiesten werden opgenomen in green screen-studio’s in België en de VS, waar telkens een dj-booth werd gebouwd en waar de artiesten met hoogtechnologische camera’s werden gevolgd. Na de opnames ging het creatieve team van Tomorrowland aan de slag om de sets te integreren in de spectaculaire 3D-festivalwereld.

Ook op muzikaal vlak belooft Tomorrowland 31.12.2020 enkele primeurs. Verschillende artiesten zullen nieuwe platen voorstellen en exclusieve onuitgebrachte nummers spelen. In totaal zal er 21,5 uur muziek beschikbaar zijn.

Tomorrowland 31.12.2020 start in elke tijdzone ter wereld op 31 december om 20 uur en gaat door tot 3 uur ‘s nachts. Om middernacht zal het nieuwe jaar met het nodige virtuele vuurwerk worden ingezet. Tickets kosten 20 euro voor een standaard toegang, maar er zijn ook meer luxueuze pakketten.