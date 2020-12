Code geel voor hevige regenval in delen van het land, noodnummer geactiveerd

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft dinsdag het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt voor slecht weer.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade. De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn, niet te laten wachten. Het is geen noodnummer.