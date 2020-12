Reynders vraagt EU-landen algemeen verbod op reizen uit VK te schrappen

De Europese Commissie roept de EU-landen dinsdag op om op een gecoördineerde manier niet-essentiële reizen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk aan banden te leggen. Maar een algemeen inreisverbod voor passagiersvluchten en andere transportverbindingen zijn voor commissaris voor Justitie Didier Reynders uit den boze. “Dit zorgt ervoor dat duizenden Europeanen en Britten niet naar huis kunnen terugkeren”, zegt hij.

Hoe de Europese landen reageren op de toegenomen coronabesmettingen in grote delen van Engeland, beslissen ze uiteindelijk zelf. Maar de Commissie heeft alvast een aanbeveling voor een gecoördineerde aanpak voorbereid. Ze wil vermijden dat het vrij verkeer al te zeer aan banden wordt gelegd zoals tijdens de eerste lockdown, toen overal in Europa de binnengrenzen dicht gingen.

De bezorgdheid is ingegeven door de nieuwe variant van het SARS-CoV-2-virus, die verantwoordelijk zou zijn voor de coronagolf die nu Engeland overspoelt. “Wegens de bestaande onzekerheid en bij wijze van voorzorgsmaatregel zouden de lidstaten op een gecoördineerde manier niet-essentiële reizen tussen de EU en het VK moeten ontmoedigen”, zegt de Belgische eurocommissaris Reynders. “Maar tegelijk mogen algemene inreisverboden niet verhinderen dat duizenden Europeanen en Britten naar huis terugkeren (...) Wij willen verzekeren dat de beperkingen gecoördineerd worden en voor de nodige uitzonderingen zorgen voor burgers en bewoners die naar huis willen en voor andere essentiële reizigers.”

Negatieve test

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft al laten weten dat hij reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk, maar ook Zuid-Afrika, opnieuw wil mogelijk maken als reizigers een negatieve coronatest kunnen voorleggen. De procedure van eerst een PCR-test en dan toegelaten kunnen worden is wat ons betreft uitvoerbaar”, klinkt het. Wel zouden reizigers bij terugkeer tien dagen in quarantaine moeten.

Ook in Frankrijk zou zo’n negatieve test in principe voldoende moeten zijn. Volgens de zender BFMTV zouden mensen met de Franse nationaliteit kunnen terugkeren naar Frankrijk met zo’n test. De grenzen naar het Verenigd Koninkrijk blijven voorlopig wel gesloten. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt voor Britten die permanent in Frankrijk wonen.