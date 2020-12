Liever een keeper die depanneert als spits dan een match uitstellen: zo gaan onze buurlanden om met corona

In België ligt er een verrassend voorstel op tafel om vanaf april geen wedstrijden meer uit te stellen op basis van coronagevallen. Spelen – desnoods met beloften – of een forfaitnederlaag: dat is dan de enige optie. Hoe zien ze dat eigenlijk in onze buurlanden en de topcompetities? Hoe snel stellen ze daar nog wedstrijden uit? Want zagen we afgelopen weekend in Duitsland niet een keeper invallen als spits?