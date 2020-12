Bekendste militaire academie VS geteisterd door grootste examenfraude in decennia: “Dit gaat over veel meer dan alleen de studenten”

West Point, de oudste en meest bekende militaire academie van de Verenigde Staten, wordt momenteel geteisterd door een grootschalig fraudeschandaal. Meer dan 70 cadetten van de legerschool worden beschuldigd van valsspelen tijdens een wiskunde-examen.

“Een cadet zal niet liegen, valsspelen of stelen, noch zal hij tolereren dat anderen dat doen.” Het is al jaar en dag de leuze van West Point, maar die erecode werd nu gebroken. Op grote schaal, want liefst 73 cadetten worden ervan beschuldigd te hebben gefraudeerd tijdens hun wiskunde-examen van afgelopen mei. Bedrog dat aan het licht kwam omdat ze allemaal dezelfde fouten maakten op het examen, dat omwille van de coronamaatregelen vanop afstand werd afgenomen.

Het valsspelen werd snel ontdekt door de leerkrachten, maar werd nu pas bekendgemaakt omdat er eerst intern een grondig onderzoek werd gevoerd. Intussen zijn de cadetten ook met de bewijslast geconfronteerd en hebben 59 van hen de feiten bekend. Twee anderen werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs en bij vier anderen werd de zaak ‘geseponeerd’ omdat ze de opleiding voor bekeken hielden.

Het merendeel van de cadetten die hun daden hebben opgebiecht, werden opgenomen in een rehabilitatieprogramma en krijgen - omwille van de spijt die ze betuigden - nog een tweede kans. De anderen moeten in de nabije toekomst verschijnen voor een tribunaal waarin de andere cadetten over hun lot mogen beslissen. “Ik ben zwaar ontgoocheld”, zo verklaarde het academiehoofd, kolonel Mark Weathers. “Al ben ik ervan overtuigd dat dit niet hadden kunnen gebeuren als de examens gewoon bij ons op de campus hadden plaatsgevonden.”

Cultuur van eerlijkheid

Tim Bakken, professor rechten aan West Point en auteur van ‘The cost of loyalty’, tilt heel wat zwaarder aan de feiten. “Dit gaat over veel meer dan alleen wat spiekende studenten”, zegt hij. “West Point is de academie die onze latere legerbevelhebbers opleidt. Falen om zo’n schandaal transparant aan te pakken en falen om een cultuur van eerlijkheid in te voeren kan het denken van generaals beïnvloeden in hoe ze het publiek moeten informeren. De Verenigde Staten is niet succesvol geweest in zijn vorige vier oorlogen. Het falen van de legerleiding om ons de waarheid te vertellen heeft daar een grote rol in gespeeld.”

West Point is niet de eerste Amerikaanse legerschool die op deze wijze in opspraak komt. In 2007 moesten achttien cadetten de Air Force Academy nog verlaten nadat ze gespiekt hadden tijdens een examen en in 1994 bracht een onderzoek aan de Naval Academy aan het licht dat 125 cadetten op frauduleuze wijze op voorhand aan de antwoorden van een ingenieursexamen waren geraakt.