Vier Vlaamse woon-zorgcentra zouden primeur krijgen, maar “om politieke vrede te bewaren” moeten ze langer wachten op vaccin

De eer om als eerste in ons land het coronavaccin te krijgen, is weggelegd voor woon-zorgcentra in Puurs-Sint-Amands, Sint-Pieters-Woluwe en Bergen. Vier woon-zorgcentra uit het Leuvense hadden nochtans te horen gekregen dat ook hun bewoners al op 28 december aan de beurt komen, maar door politiek geruzie ging dat niet door.

Maandagavond was al bekendgeraakt dat de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Pieters in Puurs-Sint-Amands het coronavaccin maandag 28 december om 11 uur als eersten toegediend zouden krijgen. Dinsdag kregen ook vier woon-zorgcentra, in Wezembeek-Oppem, Rotselaar, Binkom en Leuven, goed nieuws. Tot enkele uren later de ontnuchtering volgde: de andere regio’s voelden zich benadeeld en “om de politieke vrede te bewaren” moeten zij uiteindelijk toch tot begin januari wachten.

In de plaats van die vier zullen het nu woon-zorgcentra in Sint-Pieters-Woluwe - in het Brussels Gewest - en het Waalse Bergen zijn die samen met dat in Puurs vroeger het vaccin krijgen.

LEES OOK. Groen licht voor coronavaccin van Pfizer, eerste vaccins al de deur uit: hoe gaat het nu verder?

De eerste persoon in ons land die het vaccin krijgt, is de 96-jarige Jos Hermans uit het woon-zorgcentrum Sint-Pieters in Puurs-Sint-Amands. “Hij is de oudste bewoner in het rusthuis en hij heeft altijd de maatregelen zeer strikt opgevolgd. Hij is ook heel de periode coronavrij gebleven. Hij staat er dan ook volledig achter”, klonk het op een persconferentie. “Twee van de 92 bewoners zijn nog niet overtuigd, maar we volgen het verder op. Zij kunnen nog van gedacht veranderen. Die andere 90 trouwens ook.”

bekijk ook

Eerste coronavaccin van ons land gaat naar 96-jarige Jos Hermans

Video: Belga

Eerste coronavaccins verlaten Puurs: “Een dag waar we met z’n allen naar hebben uitgekeken”