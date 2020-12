Eerste coronavaccin van ons land gaat naar 96-jarige Jos Hermans

Maandag zal er in ons land gestart worden met vaccineren. En dat eerste Pfizer/BioNTech-vaccin is voor de 96-jarige Jos Hermans uit het woon-zorgcentrum Sint-Pieters in Puurs-Sint-Amands.

“Hij is de oudste bewoner in het rusthuis en hij heeft altijd de maatregelen zeer strikt opgevolgd. Hij is ook heel de periode coronavrij gebleven. Hij staat er dan ook volledig achter”, klonk het. De 96-jarige zal maandag om 11 uur als eerste Belg het coronavaccin krijgen.

Hermans is de coronacrisis naar eigen zeggen goed doorgekomen. “Ik heb mijn telefoon en mijn televisie, daar hou ik mij mee bezig. Ik heb het bezoek gemist, maar vind dat er hier nog te veel bezoek langskomt. Zij brengen de ziekte binnen.”

In principe zullen maandag ook alle andere bewoners van het woon-zorgcentrum gevaccineerd worden. “Twee van de 92 bewoners zijn nog niet overtuigd, maar we volgen het verder op. Zij kunnen nog van gedacht veranderen. Die andere negentig trouwens ook.”

Maandag zullen ook de bewoners van de woon-zorgcentra Notre Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe en La Bonne Maison de Bouzanton in Bergen gevaccineerd worden.

(Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

De vaccins, die bij Pfizer in Puurs worden geproduceerd, worden komende zaterdag geleverd in het UZ Leuven, waar ze zondag om 16 uur ontdooid worden. Daarna worden ze maandag om 8 uur overgebracht naar de drie woon-zorgcentra.

“Het ontdooien neemt twee tot drie dagen in beslag”, vertelt Thomas De Rijdt, diensthoofd ziekenhuisapotheek UZ Leuven. “Daarna blijven de vaccins nog vijf dagen goed. Het invriezen en ontdooien is niet de meest heikele stap. We moeten vooral toekijken op de planning: de noden van de woon-zorgcentra moeten we afstemmen op de capaciteit van de apotheek en de transportfirma. Het allerbelangrijkste is om geen vaccin te verspillen.”

Vanaf begin januari start de nationale vaccinatiecampagne. UZ Leuven is een van de 41 Belgische ziekenhuizen die zal instaan voor de verdere verdeling van de vaccins naar de woon-zorgcentra.