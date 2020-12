Truckchauffeur zit vast in Groot-Brittannië en vreest pas na nieuwjaar weer thuis te zijn: “We worden hier gegijzeld”

Boortmeerbeek -

Vrachtwagenchauffeur Chris Beukelaers (46) van Primo Tours uit Boortmeerbeek zit vast in Groot-Brittannië. Hij vreest dat hij pas na nieuwjaar voet aan wal kan zetten in Frankrijk om vervolgens naar ons land terug te keren. De man vertrok zondag met drie andere chauffeurs naar het Verenigd Koninkrijk met vrachten voor Londen en Essex. “Bij normale omstandigheden zijn we binnen 24 uur terug thuis.”