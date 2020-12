Verdachte in zaak Nicky Verstappen blijft in voorlopige hechtenis

Jos B., de verdachte in de zaak rond Nicky Verstappen, blijft langer in voorlopige hechtenis. Dat heeft de raadkamer van het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch beslist. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt.

De 58-jarige B. is vorige maand door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. De jongen overleed daarbij, de rechtbank houdt de Limburger daarvoor verantwoordelijk. Jos B. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met de dood van Nicky.

Het openbaar ministerie had vijftien jaar cel en terbeschikkingstelling (tbs) met dwangverpleging geëist. Zowel B. als het OM ging in hoger beroep tegen de uitspraak. Sinds het hoger beroep werd ingesteld zit de verdachte officieel opnieuw in “voorlopige hechtenis”. De verdediging diende daarop een verzoek in om de verdachte tijdens het hoger beroep vrij te laten. Maar dat is nu dus geweigerd.

De 11-jarige Nicky uit Heibloem, een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg, verdween 10 augustus 1998 toen hij op zomerkamp was op de Brunssummerheide, niet ver van de Belgische grens. Een dag later werd zijn lichaam een kleine 1,5 kilometer verderop gevonden.

Lang leek de zaak onopgelost te blijven, tot B. twee jaar geleden naar voren kwam uit een DNA-onderzoek. Zijn DNA was aangetroffen op de onderbroek en pyjamabroek van Nicky. B. had niet meegewerkt aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek.

Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match uit naar voren. Na een klopjacht werd hij aangehouden in Spanje.