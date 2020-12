Ex-prostituee vangt bot met schadeclaim van 3,6 miljoen euro

De correctionele rechtbank heeft een man uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel voor mensenhandel en exploitatie van prostitutie. De vrouw die zich elf jaar lang voor hem had geprostitueerd, eiste liefst 3,6 miljoen euro aan inkomsten terug, maar kreeg enkel een morele schadevergoeding van 7.500 euro toegekend.

Het slachtoffer was in 2016 naar de politie gestapt. Ze vertelde dat ze de beklaagde in Albanië had leren kennen, toen ze nog studeerde. Ze werden verliefd en in juni 2000 volgde ze hem naar Antwerpen. Drie maanden later regelde hij een schijnhuwelijk met een man uit Schoten, zodat ze een verblijfsvergunning kreeg.

Het slachtoffer ging aan het werk in een bar in Oostende. Ze dacht dat ze er gewoon pintjes moest tappen, maar de beklaagde wist haar te overtuigen om zich te prostitueren. Na zes maanden zou ze de kosten van haar reis hebben terugverdiend. Toen ze na die periode wilde stoppen, had hij er volgens het slachtoffer mee gedreigd haar in stukken te snijden.

De vrouw werd raamprostituee in het Antwerpse Schipperskwartier en kreeg ook een kind van hem. Het slachtoffer moest al haar inkomsten afgeven en kreeg slechts één rustdag per maand. Hij kocht intussen vastgoed in België en in Albanië, waaronder een hotel.

30.000 euro per maand

Ze verliet hem uiteindelijk in 2012, nadat ze ontdekte dat hij al die tijd ook nog een andere relatie had. Pittig detail: een van hun kinderen werd op dezelfde dag geboren als het kind van het slachtoffer.

De beklaagde ontkende dat hij haar pooier was. Hij had geen enkele rol gespeeld in haar beslissing om prostituee te worden en hij had ook niet van haar inkomsten geleefd. De rechtbank vond de feiten echter bewezen. “Beklaagde maakte schaamteloos misbruik van haar financiële en emotionele afhankelijkheid.”

Ook zijn partner werd mee veroordeeld. Zij had volgens de rechtbank geholpen bij de jarenlange onderdrukking van het slachtoffer en had mee geprofiteerd van haar inkomsten. Ze kreeg daarom twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De rechtbank verklaarde een illegaal vermogen van 37.570 euro verbeurd.

Het slachtoffer had haar nadeel berekend op 3.630.000 euro of 30.000 euro per maand, maal de 121 maanden die ze voor hem gewerkt had. De rechtbank wees die vordering af en kende haar enkel een morele schadevergoeding van 7.500 euro toe.