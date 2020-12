Student dood aangetroffen in studio: onderzoek naar verdacht overlijden

Leuven - Het Leuvense gerecht voert momenteel een onderzoek naar een verdacht overlijden in de Vital Decosterstraat in Leuven. In een kamer van Getaway Studios is het levenloze lichaam van een student aangetroffen.

De hulpdiensten werden dinsdagmiddag omstreeks 13.30 uur verwittigd door een getuige. In een kamer van flatgebouw Getaway Studios is het levenloze lichaam van een twintiger aangetroffen. Het gaat om een buitenlandse student die in Leuven verblijft. (Lees verder onder de foto)

De politie begeleidde het gerechtelijk lab en de wetsarts naar de studio van de student. Foto: atb

Op bevel van het parket werd de studio verzegeld. Het gerechtelijk lab en de wetsarts werden opgevorderd om de precieze doodsoorzaak van de twintiger te achterhalen. In de flat werd er geen wanorde vastgesteld.

Later op de avond werd door het parket bevestigd dat het gaat om zelfdoding.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.