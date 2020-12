Eden Hazard is bij Real Madrid opgenomen in de 24-koppige selectie voor het competitieduel van woensdag tegen Granada, op de vijftiende speeldag in La Liga, zo maakte de club dinsdag bekend.

Voor de 29-jarige Hazard is het de eerste keer dat hij in de Madrileense selectie zit, sinds hij eind november in het duel tegen Alaves na 28 minuten naar de kant moest met een spierblessure. De recordaankoop van de Madrilenen had pas even voordien zijn rentree gemaakt na een coronabesmetting.

(belga)