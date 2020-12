Krijgen knuffelende spelers straks gele kaart of boete? “Er moet íéts gebeuren, want de mensen pikken het niet meer”

Spelers die de koppen bij elkaar steken en lopen te knuffelen na een doelpunt: in coronatijden stuit het steeds meer mensen – die wél afstand moeten houden – tegen de borst. De Pro League beseft dat en bekijkt woensdag of bestraffingen mogelijk zijn. Volgens Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt is dat de enige manier om het te stoppen.

“Ik maak me zorgen over het gedrag op en rond het veld”, zegt Van Eetvelt. “Dan heb ik het niet alleen over die lockdownfeestjes, wat uiteraard not done is, maar ook over die vieringen. Voetballers worden dan wel getest, maar ze moeten veel meer het goeie voorbeeld geven. Ook de onze. Voor elke match geven we richtlijnen mee met de spelers en zeggen we dat ze dat knuffelen moeten laten. Vaak luisteren ze, maar niet altijd. En de publieke opinie pikt dat niet meer, dat voel en lees je overal. We moeten echt beseffen dat we geprivilegieerd zijn dat we in tijden van corona onze job nog mogen uitoefenen. En dus moeten we respect hebben voor zij die dat níét kunnen en een kleine inspanning doen. Pas op, ik begrijp wel dat spelers in the heat of the moment soms vergeten om zich aan de richtlijnen te houden. Maar daarom moeten we bestraffingen overwegen.”

Van Eetvelt vroeg dan ook aan Pro League-CEO Pierre François om het op de agenda van de raad van bestuur te zetten, die woensdag vergadert. Er zijn nog meer voorstanders van bestraffing, alleen wordt er getwijfeld aan de praktische haalbaarheid. Van Eetveld heeft het over “waarschuwingen en gele kaarten” die de scheidsrechter mag geven. Maar als vijf spelers knuffelen, krijgen die dan alle vijf geel? Dan is clubs financieel beboeten realistischer. “In elk geval moet er íéts gebeuren, want alleen aanbevelen helpt niet.”