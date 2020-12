Belg gearresteerd in verband met 39 doden gevonden in vrachtwagen in Essex

Een man die in België wordt gezocht op verdenking van het smokkelen van Vietnamese migranten, die dood werden aangetroffen in een vrachtwagen in Essex, werd gearresteerd door het National Crime Agency.

De man werd op 15 december aangehouden op basis van een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een Belgische onderzoeksrechter. Hij werd door het National Crime Agency (NCA) gevonden in Redditch in Worcestershire. De gearresteerde man wordt gezocht door Belgische aanklagers die beweren dat hij lid was van een crimineel netwerk dat betrokken is bij grootschalige georganiseerde mensensmokkel.

De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het vervoer van tenminste tien van de 39 doden die in Essex aangetroffen werden. Hij zou hen in taxi’s van een safehouse in Anderlecht naar een locatie nabij de Belgisch-Franse grens vervoerd hebben alvorens ze in de vrachtwagen werden geplaatst. Nadat hij had gehoord dat de migranten waren overleden, zou hij uit België zijn gevlucht en aanvankelijk naar Duitsland zijn gegaan. Daarna trok hij naar het Verenigd Koninkrijk.

De NCA-verantwoordelijke in België zei: “Deze arrestatie is belangrijk en werd mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking met onze Belgische partners. Nu kan de verdachte in België worden vervolgd. Mensensmokkel is een misdaad met een gebrek aan respect voor mensen. We blijven verder werken om deze gevaarlijke criminele netwerken uit te schakelen die geen plaats hebben in onze samenleving.”