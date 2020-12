Senegalees bekent dat hij Belgische echtgenote gedood heeft

Een man van 42 jaar uit Senegal heeft bekend dat hij een van zijn echtgenotes gedood heeft, een Belgische zeventiger die al vermist was sinds oktober. Dat meldt de Senegalese gendarmerie.

Het lichaam van de vrouw, die volgens de lokale media Josée Thielemans zou heten en 72 jaar was, werd vorig weekend opgegraven op de plaats die haar echtgenoot had aangeduid, in de buurt van Thiès, de stad waar ze woonden, zegt de gendarmerie.

Het lichaam werd naar het ziekenhuis van Dakar gebracht en het onderzoek “is aan de gang”, volgens diezelfde bron. De echtgenote, die sinds zondag in de cel zit “bekende de misdaad” en zou verklaard hebben dat hij “tijdens een echtelijke ruzie op 4 oktober zijn echtgenote een kopstoot heeft gegeven die haar fataal werd”.

Volgens Senegalese media woonde het slachtoffer sinds 2011 in Thiès in een huis dat van haar was. Ze deelde het met een andere echtgenote en andere familieleden van haar man. Ze zou zich bij een buurvrouw en vriendin beklaagd hebben over de levensomstandigheden. Het is die buurvrouw die midden oktober alarm sloeg toen de zeventiger om onverklaarbare reden was verdwenen.