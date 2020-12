Coronavirus nu ook op Antarctica: uitbraak in Chileense militaire basis

In een Chileense militaire basis op Antarctica is een uitbraak van het coronavirus vastgesteld. Dat heeft het Chileense leger maandag bekendgemaakt. Antarctica was het enige continent dat nog niet getroffen was door de pandemie.

‘36 mannen hebben positief getest op covid-19, onder wie 26 militairen en 10 burgers die onderhoudswerken uitvoerden op de basis’, aldus het leger in een persbericht. De uitbraak in de ‘Bernardo O’Higgins Riquelme’-basis kwam er na een recent bezoek van een Chileens marineschip aan de basis tussen 27 november en 10 december. Toen het schip terugkeerde naar Chili, bleken drie van de 208 bemanningsleden besmet met het virus.

Lockdown

De kans dat het virus ook haar weg heeft gevonden naar andere basissen op het continent zou klein moeten zijn. Leden van teams die er een basis hebben gingen voor de coronapandemie regelmatig bij elkaar op bezoek, maar dat mag sinds begin maart niet meer. Er zijn zo’n 40-tal militaire en wetenschappelijke basissen op het continent.

In mei vertelde Pandeer Tomar, een dokter van de onderzoeksmissie op de Indiase Bharati-basis, aan de Britse openbare omroep dat de onderzoeksteams er in lockdown zitten: ‘Als er hier een geval van covid-19 wordt vastgesteld, kan dat rampzalig zijn.’ Je kan immers nergens naartoe buiten de basis en de kans dat je er iemand anders besmet, is door de kleine oppervlakte groot. De medische voorzieningen op Antarctica zijn bovendien heel beperkt. Volgens het Chileense leger stellen de zieken het momenteel goed.

Antarctica was tot voor kort een van de weinige gebieden in de wereld waar nog geen enkel geval van besmetting met het coronavirus gedetecteerd was. Al het niet-noodzakelijke personeel was bij het begin van de pandemie geëvacueerd.