VN-expert vraagt Trump om gratie voor WikiLeaks-oprichter Julian Assange

Een mensenrechtenexpert van de Verenigde Naties heeft de aftredende Amerikaanse president Donald Trump gevraagd om WikiLeaks-oprichter Julian Assange gratie te verlenen. “Ik vraag u om gratie voor meneer Assange, omdat hij geen vijand is van het Amerikaanse volk en dat nooit is geweest”, schreef Nils Melzer in een dinsdag gepubliceerde open brief aan Trump.

Klokkenluidersplatform WikiLeaks streed tegen geheimhouding en corruptie. Daarom handelde het in het belang van de Amerikanen en van de mensheid in zijn geheel, aldus Melzer.

De 49-jarige Australiër Julian Assange zit al anderhalf jaar in een gevangenis in Londen. Daarvoor verbleef hij jarenlang in de ambassade van Ecuador in de Britse hoofdstad, zodat hij niet zou worden uitgeleverd aan de VS. Het Amerikaanse openbaar ministerie beschuldigt hem ervan dat hij klokkenluidster Chelsea Manning geholpen zou hebben om geheime informatie over Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan publiek te maken. Door die onthullingen via WikiLeaks kwamen oorlogsmisdaden van Amerikaanse soldaten aan het licht. Begin januari beslist het Britse gerecht over de uitlevering.

“Meneer Assange is al tien jaar het slachtoffer van willekeurige opsluiting”, schreef Melzer. De Zwitser is een onafhankelijke VN-rapporteur voor foltering en andere wrede, vernederende of onmenselijke bestraffing. “Dat is een hoge prijs voor de moed om ware informatie over misstappen van regeringen in de hele wereld publiek te maken.”

De gezondheid van Assange is ernstig verzwakt, schreef Melzer ook. Zijn leven zou in gevaar zijn.