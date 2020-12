Ontwikkelaars van BioNtech/Pfizer-vaccin: “Het coronavirus blijft de komende tien jaar onder ons”

Het Duitse vaccin dat de hele wereld tegen corona wil beschermen, zal deze winter ’nog geen daling van de torenhoge besmettingen bewerkstelligen’. Dat zegt de ontwikkelaar van het inentingsmiddel, Ugur Sahin, dinsdag op het hoofdkantoor van zijn firma BioNTech in Mainz. “Het eerste effect zal pas over dik drie maanden zichtbaar zijn.”

“Pas als zestig tot tachtig procent van de bevolking gevaccineerd is, aan het eind van de zomer, begin herfst, is de terugkeer naar een min of meer normaal leven mogelijk”, voorspelt Sahin (55). “Het ...