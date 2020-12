Divock Origi weg bij Liverpool en op zoek naar meer speelminuten in de Bundesliga?

Amper zeven minuten kwam Divock Origi (25) dit seizoen al aan de bak in de Premier League bij Liverpool. Volgens Britse en Duitse media zal onze landgenoot echter in de Bundesliga op zoek gaan naar meer speelminuten. Er zou een ruildeal in de maak zijn. Traditieclub Schalke 04, dat een slecht seizoen kent, zou geïnteresseerd zijn om de 20-jarige verdediger Ozan Kabak te ruilen voor Origi.

In de Champions League en de FA Cup kiest trainer Jurgen Klopp wel af en toe voor onze landgenoot, maar in de Premier League is Origi allesbehalve eerste keuze voorin dit seizoen. Vorig seizoen kwam hij wel behoorlijk vaak aan spelen toe en leek de aanvaller eindelijk vertrokken voor een mooie carrière bij Liverpool.

Daar staken nieuwelingen Takumi Minamino en Diogo Jota echter een stokje voor. Dat tweetal past beter bij de speelwijze van trainer Jurgen Klopp dan Origi. Jota scoorde dit seizoen bovendien in negen keer in zeventien wedstrijden.

Diogo Jota. Foto: Photo News

Al sinds eind juli 2014 is Origi eigendom van Liverpool. Door de jaren heen werd hij uitgeleend aan Lille en aan Wolfsburg. Hij speelde wel een belangrijke rol in de Champions League-winst in 2019, maar eigenlijk kon onze landgenoot zich er tot nu toe nooit echt manifesteren als eerste keuze. Zijn contract loopt nog tot 2024.

EK 2021

Volgens de Britse krant The Mirror is er een ruildeal tussen Liverpool en Schalke 04 in de maak. Schalke-verdediger Ozan Kabak zou betrokken worden in de deal. Klopp kampt achterin immers met blessures van Virgil Van Dijk en Joe Gomez. Het is echter niet de eerste keer dat Origi gelinkt wordt aan een vertrek bij Liverpool.

Liverpool-supporters merkten maandag wel dat Origi op zijn Twitter alles wat met Liverpool te maken heeft uit zijn bio had gehaald. Hij volgt ook niemand meer en verwijderde al zijn tweets. De Liverpool-aanhang ziet daarin een teken dat Origi deze keer echt zal vertrekken.

Als Origi erbij wil zijn op het EK 2021 kan hij toch maar beter wat meer aan spelen toekomen. Bondscoach Roberto Martinez riep hem immers niet op tijdens de laatste interlandperiode in november. Bij Schalke zou hij ploegmaat van Benito Raman worden.