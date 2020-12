Iedereen verliest, behalve de baas, maar wordt Mega World dan toch het faillissement te veel voor omstreden Dirk Bron?

Het is over en uit voor de 123 Mega World-winkels. Nog geen jaar nadat de Belgische Blokker-winkels voor een appel en een ei waren overgekocht door Dirk Bron, is de keten failliet verklaard. “De grootste verliezers kennen we al: de 670 medewerkers. Maar of Bron zelf geld verliest door het faillissement, durf ik te betwijfelen”, zegt Marc Jacobs van bediendevakbond ACV Puls, “tenzij het strafonderzoek naar verdachte geldtransacties tot resultaten leidt”.