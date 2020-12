Aantal journalisten die vermoord werden vanwege hun job verdubbeld in 2020

Het aantal journalisten dat vermoord werd vanwege hun job is verdubbeld in 2020. Dat zegt het CPJ, het beschermingscomité voor journalisten, dinsdag. Er waren in totaal 21 moorden als “represaille”, tegen 10 het jaar ervoor.

Mexico blijft het meest gevaarlijke land voor de pers, met zeker vijf journalisten die het afgelopen jaar werden gedood. In vier gevallen ging het om represailles, zegt het CPJ in een persbericht.

Meestal zijn criminele bendes verantwoordelijk voor de moorden. Maar het CPJ wijst ook op de “onthutsende” terechtstelling van de Iraanse journalist en opposant Rouhollah Zam op 12 december. Zijn opknoping leidde tot wereldwijde ophef. De man werd ervan beschuldigd dat hij een actieve rol speelde in de protestbeweging in Iran in de winter van 2017-2018.

Als gevolg van de coronapandemie en de reisbeperkingen die daardoor van kracht waren, lag het aantal journalisten die omkwamen bij gevechten wel nog nooit zo laag sinds 2000. Alleen in Syrië kwamen er op 15 december drie journalisten om bij wat vermoedelijk Russische bombardementen waren, zegt de CPJ.

Nog zes andere journalisten kwamen om bij gevaarlijke opdrachten, waarvan twee in Irak, wat het totale aantal journalisten dat dit jaar omkwam bij het uitoefenen van hun beroep op dertig brengt, zegt de CPJ. Van vijftien andere journalisten wordt de oorzaak van het overlijden nog nagegaan.

Volgens de directeur van het CPJ, Joel Simon, toont de stijging van het aantal moorden aan dat de “persvrijheid op ongeziene manier wordt aangetast in volle pandemie, op een moment dat informatie essentieel is”.