Winnaars Spaanse kerstloterij “El Gordo” verdelen 688 miljoen euro

De hoofdprijs van 688 miljoen euro in de oudste loterij ter wereld, de Spaanse Nationale Kerstloterij of “El Gordo” (de Dikke), wordt dit jaar gedeeld door 172 gelukkigen, die elk 4 miljoen euro in ontvangst mogen nemen. Het winnende lotnummer was 72897.

De loterij, die al sinds 1812 wordt gehouden, is nog altijd razend populair. Meer dan driekwart van de Spanjaarden doet mee. Dit jaar is er voor ongeveer 2,6 miljard euro aan loten verkocht. In totaal is 2,4 miljard euro aan prijzengeld uitgekeerd. De Spaanse regering profiteert ook flink van de loterij want zij int 20 procent kansspelbelasting bij de winnaars.

De loten kosten 200 euro per stuk en daarom worden ze meestal in groep aangeschaft. Mensen kunnen ook een tiende van een lot kopen en winnen dan 10 procent van de prijs.