Marc Van Ranst duikt op in wel héél opvallend T-shirt: “F*ck 69”

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) verscheen maandagnamiddag op Instagrampagina van nws.nws.nws - een initiatief van VRT om jongeren te bereiken - in een zéér opvallende polo, met een zeer opvallend opschrift: F*ck 69. Wat is er aan de hand?

In de reacties op de video over de nieuwe variant van het coronavirus gaat het vooral om de polo van de viroloog. “Ik heb meer naar zijn trui gekeken dan naar hem geluisterd”, reageert iemand. Wanneer we Van Ranst bellen, valt hij - gespeeld? - uit de lucht. “Ik neem altijd het T-shirt dat bovenaan op de stapel ligt. Och, hoe meer heisa er over is, hoe liever: zo zal mijn boodschap ook meer mensen bereiken. Misschien gaan de mensen nu denken dat ik de Jani van de virologen ben?” Dat laatste durven we toch te betwijfelen.