Drie op vier bedrijven werft volgend jaar niet aan

Driekwart van de Belgische bedrijven zal in 2021 niet méér mensen in dienst hebben dan nu. En wie wel vacatures wil uitschrijven, vreest dan weer voor toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Er is nu al een mismatch tussen vraag en aanbod, en door de coronacrisis zullen minder mensen spontaan van werkgever veranderen.

“Corona leidde tot een economische crisis en dus ook een ongeziene schok op de arbeidsmarkt. Heel weinig bedrijven zien dat volgend jaar veranderen”, zegt professor Marijke Verbruggen (KULeuven), die samen met hr-dienstengroep Acerta en magazine HR Square 576 werkgevers ondervroeg over hoe zij 2021 zien.

Dat de arbeidsmarkt na corona niet snel zal normaliseren, is dus zo goed als zeker. Het is bang afwachten hoeveel faillissementen – en dus ontslagen – er zullen komen. En ook het aantal bedrijven dat in 2021 zijn personeelsbestand ziet groeien, is magertjes: slechts een kwart. Ruim een op de twee (55 procent) zal al blij zijn als ze hun personeelsbestand op peil kunnen houden. De rest zal het met minder doen (6,5 procent) of hooguit mensen vervangen door andere profielen (13 procent). “Maar dat een kwart van de werkgevers volgend jaar toch extra aanwervingen plant, is wel een heel positief signaal”, zegt Verbruggen.

Groeiende krapte op arbeidsmarkt

Ondanks de aanwervingsstop in veel bedrijven vrezen werkgevers die volgend jaar wel op zoek (moeten) gaan naar nieuwe mensen dat die zoektocht een flinke uitdaging wordt. Zes op de tien zeggen vandaag al niet de juiste profielen te vinden voor hun vacatures, en ook voor volgend jaar vreest 55 procent daarvoor. Bovendien vreest 65 procent van de werkgevers dat volgend jaar door corona minder mensen spontaan zullen vertrekken en liever de kat nog wat uit de boom kijken. Een mes dat aan twee kanten snijdt: enerzijds moeten bedrijven dan zelf minder snel op zoek naar vervangers, anderzijds wordt het zo nóg lastiger om nieuwe medewerkers te vinden.

“De bedrijven die volgend jaar toch nieuwe mensen willen aantrekken, zullen hun vacatures natuurlijk wel ingevuld moeten krijgen om effectief groei te realiseren”, zegt Kathelijne Verboomen, directrice van het kenniscentrum Acerta Consult. “Als bedrijven door de krapte op de arbeidsmarkt niet kunnen vinden wie ze zoeken, ligt de oplossing bij hun eigen mensen. Die moeten nieuwe en andere vaardigheden aanleren. Dé uitdaging voor bedrijven in 2021 zal erin bestaan eigen medewerkers een – levenslang – leertraject aan te bieden.”