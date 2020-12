Voor derde jaar op rij te weinig windmolens, Vlaanderen blijft ver onder doelstelling

In 2020 werden in Vlaanderen 31 nieuwe windturbines gebouwd, goed voor een bijkomend vermogen van 82 MegaWatt (MW). Het totaal geïnstalleerde vermogen van windmolens op het land bedraagt nu 1361 MW, maar volgens het Windplan 2020 had dat 1500 MW moeten zijn.

Vlaanderen had de voorbije vijf jaar een toename van 130 MW per jaar moeten aanhouden, maar ook in 2018 en 2019 bleef de teller rond de 80 hangen. “We hebben dit jaar voor 300 MW vergunningen afgeleverd”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Maar daarna stokte het.

“Aanslepende beroepsprocedures tegen de vergunningen maken dat we de bouw van windparken veel te lang moeten uitstellen”, zegt Bart Bode, directeur van de VWEA, de vereniging die de windenergiesector vertegenwoordigt. “Wij vinden dat de beroepsprocedures voor de raad voor vergunningsbetwistingen nog maximaal zes maanden zouden mogen duren.” Om die termijnen te verkorten kijkt VWEA in de richting van de minister van Omgeving. Dat is eveneens Demir. In haar windplan van twee weken geleden kondigde zij al aan dat ze de procedure wil verkorten met 6 tot 9 maanden. Vandaag neemt die gemiddeld 18 maanden in beslag. Demir wil extra rechters aanwerven en het proces digitaliseren.

Tegen 2030 moet Vlaanderen over 2500 MW aan windenergie beschikken. Aangezien de jaarlijkse doelstelling werd vastgelegd op 100 bijkomende MW, en er nu nog maar 1361 in plaats van 1500 MW is geïnstalleerd, vertrekt de regering al meteen met een achterstand.