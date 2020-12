Meer dan 2.000 vrachtwagens geblokkeerd aan haven van Dover

Wegens de sluiting van de Brits-Franse grens zijn dinsdagavond al enkele duizenden vrachtwagens geblokkeerd in de buurt van de Britse havenstad Dover. Dat heeft de lokale overheid meegedeeld.

Op het terrein van de gesloten luchthaven in Manston staan 2.180 vrachtwagens geparkeerd, zo zegt een woordvoerder van het graafschap Kent. Daarnaast staan er nog eens 630 vrachtwagens langs de M20, de autosnelweg die Londen met Dover verbindt.

Britse handelsorganisaties schatten dat in totaal zowat 4.000 vrachtwagens op dit moment wachten op toestemming om het land te verlaten.

De Franse regering had de grens met Groot-Brittannië in de nacht van zondag op maandag gesloten wegens de besmettelijke mutatie van het coronavirus, die zich snel verspreidt in Londen en het zuidoosten van Engeland.

Het is dinsdagavond nog niet duidelijk hoe lang de chauffeurs nog geduld moeten uitoefenen. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk onderhandelen nog over een oplossing.

Foto: AFP