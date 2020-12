Michel Fourniret in beschuldiging gesteld voor verdwijning en dood van Lydie Logé in 1993

De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret is dinsdag in staat van beschuldiging gesteld in het onderzoek naar de verdwijning van Lydie Logé in 1993. Fourniret wordt aangeklaagd voor “ontvoering en opsluiting gevolgd door de dood”, zo melden gerechtelijke bronnen aan de krant Le Parisien en het Franse nieuwsagentschap AFP.

De 29-jarige Lydie Logé verdween in Saint-Christophe-le-Jajolet op 18 december 1993. Haar lichaam is nooit teruggevonden.

De zaak werd in 2009 geseponeerd, maar in 2018 werd het dossier heropend. Dat gebeurde nadat een verband gevonden werd tussen organische verbindingen die in de bestelwagen van Fourniret werden gevonden en het DNA van een nakomeling van Lydie Logé.

In november 2019 werden Fourniret en zijn ex-vrouw Monique Olivier al gerechtelijk aangehouden in de zaak.

De intussen 78-jarige Fournirett - bijgenaamd het “monster van de Ardennen” - kreeg in 2008 levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating voor de moord op een reeks meisjes en vrouwen in Frankrijk en België. Onder de slachtoffers bevond zich ook de Belgische Elisabeth Brichet (12). Monique Olivier kreeg als medeplichtige eveneens levenslang.