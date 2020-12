Heel wat Vlaamse truckers die in Groot-Brittannië in een monsterfile staan, beginnen te vrezen dat ze Kerstmis – en zelfs Nieuwjaar – niet met hun gezin zullen kunnen vieren. “Mijn vrouw weet nooit wanneer ik thuis ben na een shift, maar nu kan ík er zelfs geen dag op plakken.”

