Al gekrakeel voor de eerste spuit: vaccinatiecampagne wordt snel bijgestuurd naar mooie communautaire verdeling

Ieder gewest mag op maandag één woon-zorgcentrum voorzien van vaccins. Even leek het erop dat Vlaanderen de dag nadien de vaccinatiecampagne meteen zou voortzetten in vier woon-zorgcentra, maar dat plan werd in allerijl opgeborgen na boze reacties uit Wallonië en Brussel.

Omdat er voldoende vaccins zijn en het UZ Leuven er helemaal klaar voor is, zouden na Puurs nog vier andere Vlaamse woon-zorgcentra vaccins krijgen. Ook in Wezembeek-Oppem, Rotselaar, Binkom en Leuven – allen in de buurt van Gasthuisberg – hadden de bewoners nog dit jaar een eerste dosis kunnen krijgen. Maar dat plan gaat niet meer door.

Wallonië en Brussel leken uit de boot te vallen, zegt woordvoerder Ria Vandenreyt van Zorg en Gezondheid. “We willen het niet op de spits drijven en hebben onze plannen gewijzigd. De Vlaams-Brabantse woon-zorgcentra beginnen net als de rest begin januari met vaccineren.” De week vertraging is volgens het agentschap geen probleem. “Zolang we maar in Puurs de eerste praktijkervaring kunnen opdoen, voor een week later het grote werk begint.”

90.000 per week

Voor de Vlaamse en federale overheid kwam het nieuws dat enkele woon-zorgcentra in Vlaams-Brabant ook snel van start zouden gaan, als een verrassing. Politiek was er afgesproken om het dit jaar op één rusthuis per gewest te houden. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) benadrukte bij Radio 1 dat de grote operatie pas begin januari begint. “Vanaf dan krijgt ons land wekelijks 87.000 à 90.000 dosissen van het vaccin.”

Aan de verdeelsleutel wordt nog gewerkt, maar geografische criteria zullen volgens Beke geen rol spelen. Woon-zorgcentra moeten wel twee weken coronavrij zijn en de overheid wil ook eerst de grotere rusthuizen bevoorraden. Of personeelsleden verplicht zullen worden om zich te laten vaccineren tegen Covid-19 is volgens Beke nog niet beslist. “We gaan ervan uit dat we mensen kunnen mobiliseren met overtuigingskracht”, klonk het.