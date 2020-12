Op pakketjes van buren letten kan je 100 euro per maand opleveren door nieuw systeem

Je pakje ligt bij de buren, je kan het daar oppikken tot 21 uur en zij verdienen er een centje mee. Een particulier pakjespunt zeg maar. Dat is de straks de bedoeling als de Nederlandse start-up ViaTim ook in ons land voet aan de bodem zet. Het bedrijf gaat in zee met pakjesdienst DPD en wil volgend jaar 250 van die ‘Tim-punten’ uitrollen.