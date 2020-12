Zorgsector moet wachten tot juli op extra loon, consumptiecheque moet de pijn verzachten

De werkgevers en werknemers in de zorgsector zijn tot een akkoord gekomen over het nieuwe loonmodel en de verdeling van de loonsverhoging waarvoor de Vlaamse regering vorige maand de budgetten goedkeurde. Het was de bedoeling dat het personeel van onder meer de woon-zorg- en welzijnscentra al vanaf januari extra geld op zijn rekening zou krijgen. Vorige week bleek echter dat minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en minister-president Jan Jambon (N-VA) daar eind november iets te ambitieus over hadden gecommuniceerd.

Het loonmodel in de zeer diverse sector is zodanig ingewikkeld dat de sociale partners veel meer tijd voor nodig hebben om alles tot in de puntjes uit te klaren en te beslissen wie hoeveel krijgt.

Aan de extra’s op zich verandert dat weinig, maar voor een deel van het personeel zal het goede nieuws pas vanaf 1 juli op het loonbriefje te zien zijn. Op dat moment zullen die werknemers met terugwerkende kracht hun premie krijgen van de voorgaande maanden. Om dat gemis te compenseren, zullen de werknemers in de private instellingen een consumptiecheque van 300 euro ontvangen. Voor de 30.000 werknemers in de publieke instellingen komt er vanaf volgend jaar een verhoging van de eindejaarstoelage.

Vanaf 1 juli 2021 start de structurele loonsverhoging waarvoor de Vlaamse regering voortaan elk jaar 570 miljoen euro extra zal uittrekken. Daarbij is vooral werk gemaakt van de aantrekkingskracht voor starters en jonge werknemers. De aanvangweddes gaan bijvoorbeeld sterk omhoog. “We hebben belangrijke stappen gezet om de huidige verschillen met de collega’s in de ziekenhuizen te verkleinen”, zegt Johan Van Eeghem van de socialistische vakbond BBTK. “Helaas liet het Vlaams budget niet toe om voor alle werknemers dezelfde beweging te maken. Daarom hebben we vooral gekeken naar het personeel met een effectieve zorgfunctie.”