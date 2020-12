In een riool in het stadscentrum van Brussel hebben arbeiders twee goudstaven gevonden. De waarde: 98.000 euro. De eerlijke vinders belden meteen de politie en mogen nu hopen op een mooie beloning. Met een beetje geluk kunnen ze de staven misschien zelfs houden.

