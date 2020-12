Pech voor Juventus: zwaar onderuit tegen Fiorentina na horrortackle, rode kaart en blessure voor Matthijs de Ligt

Juventus heeft met 0-3 verloren van Fiorentina. Al in de achttiende minuut moest Juve met tien verder na een horrortackle van Juan Cuadrado. De scheidsrechter gaf eerst nog een gele kaart, maar de VAR kwam tussen en zo kreeg Cuadrado terecht rood. Toen stonden Cristiano Ronaldo en co echter al 0-1 in het krijt na een prachtige assist van Frank Ribéry. Een own goal van Alex Sandro en een doelpunt van Caceres. Matthijs de Ligt moest in het slot geblesseerd het veld verlaten.