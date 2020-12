Trump schenkt gratie aan meerdere bondgenoten en militairen die burgers doodden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag gratie geschonken aan twintig mensen, onder wie twee bondgenoten die schuldig werden bevonden in het onderzoek naar Russische inmenging. “De gratiën helpen de fouten van dat onderzoek te corrigeren.”

Dinsdag schonk Trump gratie aan George Papadopoulos (33), zijn voormalige campagneadviseur die schuldig pleitte in het onderzoek van speciale aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. Ook de Nederlander Alex van der Zwaan (36), de schoonzoon van de Russische miljardair German Khan, kreeg gratie. Van der Zwaan was de eerste persoon die werd veroordeeld in het kader van het Mueller-onderzoek.

Trump noemt het onderzoek van Mueller steevast een heksenjacht. De gratiën “helpen de fouten van het team van Mueller corrigeren”, aldus het Witte Huis. Trump schonk eerder ook al gratie aan zijn voormalige adviseurs Michael Flynn en Roger Stone, beiden schuldig bevonden in het onderzoek van Mueller. Die gratiën werden veroordeeld door de Democraten en andere critici.

De Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan werd in april 2018 veroordeeld tot dertig dagen celstraf. Van der Zwaan moest de cel in wegens valse verklaringen tegenover de FBI en kreeg behalve de gevangenisstraf ook 20.000 dollar boete opgelegd. Hij had volgens de Amerikaanse rechter gelogen of gezwegen over activiteiten in Oekraïne en zijn connecties met Rick Gates. Gates was een adviseur van Trump die samen met een ex-campagnechef van Trump, Paul Manafort, tot de hoofdverdachten werden gerekend en later werden veroordeeld.

Papadopoulos werd in september 2018 veroordeeld tot twee weken cel en 200 uur werkstraf nadat hij had toegegeven tegen de FBI te hebben gelogen over contacten met Rusland tijdens zijn werk voor de Trump-campagne. Hij had contact met een Britse hoogleraar. Die zei dat Rusland schadelijke informatie over Trumps tegenstander Hillary Clinton had.

Slachting in Bagdad

Papadopoulos, die de president al bedankte op Twitter, en Van der Zwaan maken deel uit van een groep van twintig mensen aan wie de president dinsdagavond gratie schonk. Onder hen zaten ook drie voormalige Republikeinse congresleden en vier militairen die veroordeeld waren voor het doden van veertien ongewapende Iraakse burgers in Bagdad in 2007.

Onder anderen Duncan Hunter, Chris Collins en Nicolas Slatten kregen gratie. Hunter, een voormalig Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, werd in maart veroordeeld voor fraude met campagnegeld. Collins, een ander Republikeins oud-parlementslid, bekende in september vorig jaar schuld aan fraude en meineed. Slatten, een huurling werkzaam bij het paramilitaire beveiligingsbedrijf Blackwater, zat een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn rol in een slachting op een plein in Bagdad.

Pre-Kerstmisamnestieën

De Amerikaanse media spreken van “pre-Kerstmisamnestieën” en vermoeden dat er nog meer zullen volgen voordat de president het Witte Huis moet verlaten op 20 januari 2021. Volgens The Washington Post heeft Trump aan adviseurs gezegd dat hij in zijn laatste weken als president vrijgevig wil zijn met amnestieën. Het Witte Huis zou overspoeld worden met gratieverzoeken.

LEES OOK. Amerikaanse justitie onderzoekt omkoping voor presidentiële gratie, Trump zou gratie voor zijn kinderen overwegen

Democraten beschuldigden Trump ervan zijn gratiebevoegdheid te misbruiken om bondgenoten te belonen en de rechtsstaat te ondermijnen. Volgens sommigen tonen de pre-Kerstmisamnestieën hoe Trump via zijn positie corruptieonderzoeken, waaronder het Ruslandonderzoek, wil ondermijnen en misdaden van Amerikanen in Irak minimaliseert.

“Als je liegt om de president te helpen, krijg je gratie”, aldus de Democraat Adam Schiff in een verklaring. “Als je een corrupte politicus bent die Trump heeft gesteund, krijg je gratie. Als je burgers vermoordt terwijl je in oorlog bent, krijg je gratie.”