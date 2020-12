Tegenspraak en te ver van huis: Belgische VAR-baas Bertrand Layec is cumul in Cyprus kwijt

De Fransman Bertrand Layec, baas van de videorefs in België, is in Cyprus op zijn cumulvingers getikt en bedankt voor bewezen diensten. Layec kwam vorige week onder vuur te liggen omdat hij eerst een bericht van de voetbalbond van Cyprus had tegengesproken en daarna, om zijn hachje te redden, zijn bericht van een uur voordien weer tegensprak. Draaikonterij van het hoogste niveau dus en alleen maar geschikt om verwarring te zaaien.

Andreas Sofocleous, de machtige manager van AEL Limassol, zei wat sommige refs en videorefs in ons land zich off the record ook afvragen over Layec: “Hij kan toch niet in Frankrijk, België en Cyprus tegelijk zijn om, terwijl hij zijn biertje of wijn drinkt, fases in ons land te beoordelen. Hij wordt verondersteld de refs uit eerste en tweede klasse te volgen en ze ook te trainen. Geeft hij training via Skype?”

De voetbalbond in Cyprus zag het absurde van de situatie in en dwong Layec tot ontslag.