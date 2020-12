Griekse club van ex-Antwerp-coach Laszlo Bölöni toont interesse in Lamkel Zé

Didier Lamkel Zé (24) traint alweer tweeënhalve maand met de beloften en na zijn uitspraken over Leko ligt een comeback in de A-kern moeilijk. Maar de nieuwe mercato biedt Antwerp een nieuwe kans om de Kameroense winger van de hand te doen. Met Panathinaikos is er toch al één geïnteresseerde club.

Niet toevallig trouwens, want zijn ex-coach Laszlo Bölöni is daar sinds oktober baas en de resultaten zijn nog wisselvallig. De Griekse topclub denkt aan een huur met aankoopoptie en meldde zich via tussenpersonen bij de Great Old. Het probleem is echter dat ze financieel niet bijster sterk staat. Dan wachten ze bij Antwerp liever op lucratievere voorstellen.

Pius mag weg

Wat het uitgaand verkeer betreft, wil en mag ook Junior Pius (25) weg. De Nigeriaanse verdediger haalt al maanden zelfs de bank niet meer en dus werkt Antwerp mee aan een oplossing. Een huur kan, maar zelf verkiest hij een definitieve transfer. De situatie van Ivo Rodrigues (25) – blijven of verkopen? – wordt nog bekeken. De Portugese winger sloot na zijn operatie/revalidatie bij de beloften aan.